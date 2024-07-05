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Жителей Тульской области приглашают на «Большие семейные выходные»

Жителей Тульской области приглашают на «Большие семейные выходные»

Основной площадкой праздника, посвящённого Всероссийскому дню любви, семьи и верности, станет Платоновский парк.

В первые выходные июля, в рамках Года семьи по всей области пройдут экскурсии, мастер-классы, спортивные игры и другие мероприятия для всей семьи. Праздник приурочен ко Всероссийскому дню любви, семьи и верности.

Главным мероприятием станет «Семейный пикник» в Платоновском парке Тулы.  В субботу там пройдут анимационные программы, выступления цирковых, хореографических и вокальных коллективов, фотозона, спортивные игры и другие активности.

Завершит праздник концерт группы «Братья Грим».

В Тульском филиале Государственного исторического музея расскажут о старинных обрядах венчания. А в Богородицком дворце-музее пройдут экскурсия-променад по внутреннему дворику и мастер-классы.

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7 июля на Казанской набережной состоится спортивный праздник «Ромашковый хоровод». Для туляков, занимающихся северной ходьбой, пройдет мастер-класс по плетению венков и созданию цветочных композиций. Затем участники праздника пройдут вокруг кремля.

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