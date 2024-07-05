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  4. В Большой Туле заключили под стражу 12 человек за контрабанду сигарет - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Большой Туле за контрабанду сигарет заключили под стражу 12 человек
Скрин с видео прокуратуры Тульской области

В Большой Туле за контрабанду сигарет заключили под стражу 12 человек

Товар продавали по поддельным акцизам.

Сегодня, 5 июля, сотрудники прокуратуры Ленинского района поддержали в суде ходатайство следователей о заключении под стражу 10 граждан Узбекистана, Туркменистана и двух россиян. 

По версии следствия, фигуранты уголовного дела продавали на территории Большой Тулы контрафактную табачную продукцию, используя поддельные акцизные марки.

— Следователи и оперативные сотрудники проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение иных лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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Автор:
сегодня, в 13:55 0
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