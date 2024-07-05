В Большой Туле за контрабанду сигарет заключили под стражу 12 человек

Скрин с видео прокуратуры Тульской области

Сегодня, 5 июля, сотрудники прокуратуры Ленинского района поддержали в суде ходатайство следователей о заключении под стражу 10 граждан Узбекистана, Туркменистана и двух россиян.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела продавали на территории Большой Тулы контрафактную табачную продукцию, используя поддельные акцизные марки.

— Следователи и оперативные сотрудники проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение иных лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.