В селе Пришня появился новый фельдшерский пункт

Фото: minzdrav.tularegion.ru

Модульная конструкция в с. Пришня Щекинского района появилась благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Теперь здесь будут получать медицинскую помощь более 800 человек – жители Пришни и соседних населенных пунктов.

Пока фельдшер работает по совместительству и ведёт приём трижды в неделю. С сентября пункт будет работать ежедневно. В новом помещении для медиков оборудованы кабинеты и процедурная.

В этом году в Щекинском районе установят модульную амбулаторию в пос. Ломинцевский, а также отремонтируют 6 объектов: поликлиники в Щекине на ул. Пионерской и в рп. Первомайский; амбулатории в п. Головеньковский и с. Селиваново, фельдшерские пункты в п. Юбилейный и д. Горячкино.