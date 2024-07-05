Роспотребнадзор нашел в тульском магазине контрафактную обувь на 12 млн рублей

Фото: ru.freepik.com.

Специалисты Роспотребнадзора по Тульской области нагрянули с проверкой в один из магазинов одежды и обуви на Красноармейском проспекте в областном центре. Выяснилось, что обувь там продавали без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

В итоге специалисты изъяли из оборота 10681 пару обуви на сумму больше 12 миллионов рублей. В отношении директора магазина возбудили три дела об административном правонарушении.

Кроме того, ведомство направило материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».