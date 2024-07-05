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Роспотребнадзор нашел в тульском магазине контрафактную обувь на 12 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

Роспотребнадзор нашел в тульском магазине контрафактную обувь на 12 млн рублей

Из оборота изъяли больше 10 тысяч пар.

Специалисты Роспотребнадзора по Тульской области нагрянули с проверкой в один из магазинов одежды и обуви на Красноармейском проспекте в областном центре. Выяснилось, что обувь там продавали без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. 

В итоге специалисты изъяли из оборота 10681 пару обуви на сумму больше 12 миллионов рублей. В отношении директора магазина возбудили три дела об административном правонарушении. 

Кроме того, ведомство направило материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». 

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Автор:
сегодня, в 22:30 0
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