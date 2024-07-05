Тульские волонтёры ищут родственников связистки, погибшей летом 1942 года

Поисковый отряд «Штурм» продолжает полевую экспедицию в рамках Вахты Памяти «Тульский рубеж – 2024». Раскопки проводятся в районе д. Карлово Белёвского района Тульской области.

Установлено имя ещё одного красноармейца, чьи останки были найдены в ходе поисковых работ – это Ольга Тимофеевна Ларионова, 1917 года рождения. Известно, что она родилась в г. Ряжске Рязанской области, оттуда же была призвана в ряды РККА. Проходила службу в 106-м отдельном полку связи.

Согласно архивным данным, Ольга Ларионова погибла 8 июля 1942 года. В качестве близкого родственника в личных документах связистки указана Ларионова Прасковья Алексеевна, проживающая по адресу г. Ряжск, ул. Ворошилова, д. 4.