  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские волонтёры ищут родственников связистки, погибшей летом 1942 года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские волонтёры ищут родственников связистки, погибшей летом 1942 года

Тульские волонтёры ищут родственников связистки, погибшей летом 1942 года

Последний бой Ольги Тимофеевны Ларионовой прошёл рядом с д. Карлово Белевского района.

Поисковый отряд «Штурм» продолжает полевую экспедицию в рамках Вахты Памяти «Тульский рубеж – 2024». Раскопки проводятся в районе д. Карлово Белёвского района Тульской области.

Установлено имя ещё одного красноармейца, чьи останки были найдены в ходе поисковых работ – это Ольга Тимофеевна Ларионова, 1917 года рождения. Известно, что она родилась в г. Ряжске Рязанской области, оттуда же была призвана в ряды РККА. Проходила службу в 106-м отдельном полку связи.

Согласно архивным данным, Ольга Ларионова погибла 8 июля 1942 года. В качестве близкого родственника в личных документах связистки указана Ларионова Прасковья Алексеевна, проживающая по адресу г. Ряжск, ул. Ворошилова, д. 4.

Волонтёры ищут родных Ольги Ларионовой. Все подробности можно узнать у Михаила Булдакова

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Штурмпоиск родственников красноармейцаувековечение памятиВеликая Отечественная войнаВахта Памяти
Место
Тульская областьБелевский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В селе Пришня появился новый фельдшерский пункт
В селе Пришня появился новый фельдшерский пункт
Выходные в Тульской области будут сухими и малооблачными
Выходные в Тульской области будут сухими и малооблачными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.