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Невыносимая вонь в городе: в Новомосковске закрыли предприятие по производству аммиачной воды
Фото: https://vk.com/ecozaschita.

Невыносимая вонь в городе: в Новомосковске закрыли предприятие по производству аммиачной воды

ООО «АМ Сервис» вывозит свое оборудование.

Тульская природоохранная прокуратура и Росприроднадзор провели оперативную проверку компании «АМ Сервис» в Новомосковске на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.

Обращение о том, что на территории промзоны с грубыми нарушениями ведет свою деятельность предприятие по производству аммиачной воды из аммиака, направила в контрольно-надзорные органы ТРОО «Экологическая защита».

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Специалисты выявили факты превышения концентрации аммиака в атмосферном воздухе в районе дома № 72-б по Комсомольскому шоссе. Ранее посты АСК «Атмосфера» на улице Мира и в Залесном микрорайоне также фиксировали превышения по аммиаку, а в ЕДДС города периодически поступали жалобы на его запах. Жители Новомосковска жаловались на тошнотворный запах в городе.

— Установлено, что ООО «АМ Сервис» осуществляло свою деятельность на основании договора аренды. При этом необходимая разрешительная документация у предприятия как у объекта негативного воздействия отсутствует. После вмешательства контрольно-надзорных органов с учетом выявленных нарушений, приведших к ухудшению экологической обстановки, собственником земельного участка договор аренды с ООО «АМ Сервис» расторгнут, — рассказали активисты организации «Экологическая защита».

Предприятие освобождает земельный участок и вывозит свое имущество. По результатам прокурорской проверки к нарушителю будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

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Напомним, на прошлой неделе представители минприроды и председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов обнаружили производство аммиачной воды, которое велось с явными нарушениями.

Из емкостей, закопанных в землю, шел пар с сильным запахом аммиака. В сливной колодец на территории предприятия периодически в автоматическом режиме поступала неизвестная жидкость также с сильным запахом аммиака. Было очевидно, что колодец часто переполняется, почва вокруг него была заболочена и источала сильнейший химический запах.

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