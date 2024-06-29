Вонь в Новомосковске: надзорные органы нашли в промзоне емкости с аммиаком

Фото минприроды Тульской области.

На место вызвали полицию и МЧС.

Минприроды Тульской области совместно с ТРОО «Экологическая защита» при обследовании территории промзоны в Новомосковске выявили источник запаха аммиака. Обнаружены емкости, предназначенные для производства аммиачной воды, от которых шел сильный запах аммиака.

Как сообщили в минприроды региона, передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы. На место вызваны представители Главного Управления МЧС России по Тульской области, полиции Новомосковска. Лабораторией МЧС России также отобраны пробы атмосферного воздуха.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области по результатам лабораторных исследований уровень аммиака в воздухе жилой зоны вблизи цистерн не превышает допустимого уровня. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

Министерство держит ситуацию на контроле. По результатам проведенных мероприятий будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее жители Новомосковска жаловались на тошнотворный запах в городе.