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Вонь в Новомосковске: надзорные органы нашли в промзоне емкости с аммиаком
Фото минприроды Тульской области.

Вонь в Новомосковске: надзорные органы нашли в промзоне емкости с аммиаком

На место вызвали полицию и МЧС.

Минприроды Тульской области совместно с ТРОО «Экологическая защита» при обследовании территории промзоны в Новомосковске выявили источник запаха аммиака. Обнаружены емкости, предназначенные для производства аммиачной воды, от которых шел сильный запах аммиака.

Как сообщили в минприроды региона, передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы. На место вызваны представители Главного Управления МЧС России по Тульской области, полиции Новомосковска. Лабораторией МЧС России также отобраны пробы атмосферного воздуха.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области по результатам лабораторных исследований уровень аммиака в воздухе жилой зоны вблизи цистерн не превышает допустимого уровня. Угрозы жизни и здоровью населения нет. 

Министерство держит ситуацию на контроле. По результатам проведенных мероприятий будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее жители Новомосковска жаловались на тошнотворный запах в городе.

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