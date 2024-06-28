Жители Новомосковска продолжают жаловаться на воздух. Специалисты говорят, что он в норме

Региональный Роспотребнадзор опубликовал результаты проб воздуха в Новомосковске. Напомним, в июне жители города массово жаловались на тошнотворный запах.

— В связи с поступающими обращениями граждан в Новомосковске проводится лабораторный контроль в жилых районах. По результатам лабораторных исследований от 25 и 28 июня в воздухе определяются химические вещества в концентрациях, не превышающих допустимый уровень. Во взаимодействии с администрацией Новомосковска, Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проводится работа по установлению источника запаха в воздухе, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении предприятий, которые могут являться источниками выбросов загрязняющих веществ, проведены профилактические мероприятия.

Жители города другого мнения

Совсем иначе о качестве воздуха думают новомосковцы и активно высказывают свои возмущения в соцсетях. По словам горожан, проблема никуда не делась и в Новомосковске продолжает жутко вонять.

Мyslo собрал комментарии из городского паблика в Telegram.

Tatyana: «Особенно сегодня ночью она не была превышена».

Наталия: «А вонять когда перестанет? Вы вообще ничего не чувствуете?»

Frost I: «Сегодня был удушающий запах всю ночь, только к восьми утра более-менее стало чем дышать».

Виолетта: «Комментарии пишу редко, но насмешили! Особенно этой ночью…»

Любовь: «Проснулась в три часа ночи от запаха, Залесный… Как это понять: ничего не нашли? А сами они не в городе живут? Просто носом запах не чувствуют? Интересно!»

Другие комментаторы предложили «скинуться» и сделать независимую экспертизу воздуха в городе.

Куда жаловаться?

Жители с этой проблемой обращаются и к активистам «Экологической защиты». Вот как экологи предложили поступить:

— До воскресенья прогноз погоды «радует» нас северным ветром, а это значит, что велика вероятность, что он опять принесёт нам с промышленной площадки города неприятные химические запахи.

Мы находимся в постоянном оперативном взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС), министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, а также передвижной экологической лабораторией! Для того чтобы она в кратчайшие сроки (насколько это возможно физически) приехала в Новомосковск, необходимы обращения в ЕДДС (тел. в Новомосковске 8 (48762) 3-43-49).

Да! К сожалению, чаще всего, спустя несколько часов обнаружить в воздухе наличие превышений уже не представляется возможным и остаётся только констатировать тот факт, что все параметры на момент отбора проб в норме.

Но приезд лаборатории сам по себе — это уже неплохая мера воздействия на нарушителей.

Зная о том, что в городе ведётся мониторинг атмосферного воздуха, многие предприятия существенно снижают мощности, а значит, и выбросов, идущих в направлении города, становится меньше, — написали активисты в своей группе «ВКонтакте».