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В Плавск и Ясногорск привезут мощи святой блаженной Матроны Московской
Фото: храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

В Плавск и Ясногорск привезут мощи святой блаженной Матроны Московской

Приложиться к ним верующие смогут с 8.00 до 17.00.

С 8 по 21 июля в Свято-Сергиевском храме в Плавске (ул. Коммунаров, 48), будет находиться ковчег с частью мощей Блаженной Матроны Московской.

22 июля его перевезут в храм в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (Ясногорск, ул. Л. Толстого, 11), где он пробудет до 4 августа.

В эти дни храмы будут открыты с 8 до 17 часов. Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Святая блаженная Матрона помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии, помогает в рождении детей, укрепляет в вере.

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