  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске женщина получила перелом на работе и отсудила у предприятия 425 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске женщина получила перелом на работе и отсудила у предприятия 425 тысяч рублей

В Новомосковске женщина получила перелом на работе и отсудила у предприятия 425 тысяч рублей

Пострадавшая почти два года не может до конца восстановиться после сложной травмы.

Новомосковский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к ЗАО «Новомосковский мелькомбинат» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на производстве. Согласно материалам дела, истец работала на предприятии техником-лаборантом.

26 июля 2022 года она находилась на складе и наклеивала ярлыки на мешки с продукцией. В это время неподалёку разгружались поддоны с сырьём. Водитель электропогрузчика, двигаясь задним ходом, наехал на женщину и зажал её правую стопу между поддоном и задним колесом.

Со сложным переломом пострадавшую доставили в местную травматологию. Она до сих пор проходит лечение в разных учреждениях здравоохранения. Суд взыскал с предприятия 425 300 рублей. В эту сумму вошла компенсация морального вреда, расходы на юриста и госпошлина.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 08:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
судморальный вреднесчастный случай на производстве
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульскую область в ближайшие часы накроют гроза и ураганный ветер
Тульскую область в ближайшие часы накроют гроза и ураганный ветер
В Плавск и Ясногорск привезут мощи святой блаженной Матроны Московской
В Плавск и Ясногорск привезут мощи святой блаженной Матроны Московской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.