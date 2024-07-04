В Новомосковске женщина получила перелом на работе и отсудила у предприятия 425 тысяч рублей

Пострадавшая почти два года не может до конца восстановиться после сложной травмы.

Новомосковский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к ЗАО «Новомосковский мелькомбинат» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на производстве. Согласно материалам дела, истец работала на предприятии техником-лаборантом.

26 июля 2022 года она находилась на складе и наклеивала ярлыки на мешки с продукцией. В это время неподалёку разгружались поддоны с сырьём. Водитель электропогрузчика, двигаясь задним ходом, наехал на женщину и зажал её правую стопу между поддоном и задним колесом.

Со сложным переломом пострадавшую доставили в местную травматологию. Она до сих пор проходит лечение в разных учреждениях здравоохранения. Суд взыскал с предприятия 425 300 рублей. В эту сумму вошла компенсация морального вреда, расходы на юриста и госпошлина.