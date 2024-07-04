На улице Оборонной сносят частные дома: улицу будут застраивать

В редакцию Myslo обратились подписчики с просьбой узнать судьбу частного сектора на улице Оборонной.

— На улице Оборонной начали сносить деревянные дома, что на их месте будет? Может, многоквартирный дом возводить собрались? — спрашивает Николай.

— Как жители Центрального района, мы обеспокоены сносом домов на ул. Оборонной. Хотим знать, что будет на данном месте? Недавно начали сносить подряд дома в промежутке между улицами Л. Толстого и Петра Алексеева, вниз от храма 12 апостолов. Уже штуки четыре снесли, — пишет Наталья.

По информации Myslo, несколько брошенных деревянных домов по ул. Оборонной от дома № 80 действительно уже снесли и сейчас расчищают территорию.

Было:

Стало:

Эти участки с недавнего времени находятся в частной собственности, их приобрел один из тульских застройщиков. По нашим данным, в этом месте запланирована застройка многоквартирными домами. Публичные слушания по этому вопросу состоялись в начале 2024 года.