Ливень и град: ГИБДД предупреждает водителей об опасной погоде

Госавтоинспекция Тульской области призывает автовладельцев и пешеходов о необходимости быть предельно внимательными на мокрой дороге.

В период с 15:00 4 июля до конца суток 6 июля на территории региона ожидается гроза с ливнем (более 30 мм осадков за 1 час), местами очень сильный дождь, крупный град, порывы ветра могут достигать 27 м/с. Кроме этого, ведомство напоминает, что ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, так как в дождливые дни возрастает число дорожно-транспортных происшествий.



Управление Госавтоинспекции настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее при движении в дождливую погоду. Пешеходам необходимо быть более внимательными при переходе проезжей части. Также не забывайте о том, что в связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах значительно снижается, поэтому нужно использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную дорожную ситуацию: