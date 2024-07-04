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Ливень и град: ГИБДД предупреждает водителей об опасной погоде

Ливень и град: ГИБДД предупреждает водителей об опасной погоде

Гроза начнется в 15.00 и продлится до 6 июля.

Госавтоинспекция Тульской области призывает автовладельцев и пешеходов о необходимости быть предельно внимательными на мокрой дороге.

В период с 15:00 4 июля до конца суток 6 июля на территории региона ожидается гроза с ливнем (более 30 мм осадков за 1 час), местами очень сильный дождь, крупный град, порывы ветра могут достигать 27 м/с. Кроме этого, ведомство напоминает, что ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, так как в дождливые дни возрастает число дорожно-транспортных происшествий.

Управление Госавтоинспекции настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее при движении в дождливую погоду. Пешеходам необходимо быть более внимательными при переходе проезжей части. Также не забывайте о том, что в связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах значительно снижается, поэтому нужно использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную дорожную ситуацию:

  • телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.

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