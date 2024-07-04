В Новомосковском районе ферма заполняла водоем навозом

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В мае жители Новомосковского района пожаловались в Россельхознадзор на нарушение фермой «Спасское» ветеринарного законодательства.

Во время проверки выяснилось, что на предприятии по выращиванию крупного рогатого скота нет ограждений на «грязной» дороге, предназначенной для вывоза навоза, территория тоже не огорожена — вкопаны только столбы. Побочные продукты животноводства накапливаются как в непосредственной близости с животноводческим помещением, так и на близлежащих полях.

— Установлен факт стекания побочных продуктов животноводства в водоем, так как складирование навоза осуществляется выше водозаборных сооружений, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Факты свидетельствуют о признаках нарушения Законов «О побочных продуктах животноводства», «О ветеринарии», постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства». В июне 2024 года ферма получила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.