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Подрядчик сорвал ремонт крыши здания тульского УМВД

Подрядчик сорвал ремонт крыши здания тульского УМВД

УФАС внес его в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

В антимонопольную службу поступило обращение от регионального управления внутренних дел. В нем полицейские попросили разместить информацию об ООО «СТРОЙСЕРВИС-М» в реестр недобросовестных поставщиков.

Данный подрядчик за 783 752 руб. должен был сделать капремонт кровли административного здания УМВД, располагающегося по адресу ул. Сурикова, 2. Работы вовремя не закончили. По итогу заказчик вовсе отказался от ремонта, расторгнув договор в одностороннем порядке.

— Рассмотрев дело, комиссия Тульского УФАС России включила сведения об ООО «СТРОЙСЕРВИС-М» в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, — отметили в антимонопольной службе.

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