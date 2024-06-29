В центре детской психоневрологии Тулы появилась антигравитационная беговая дорожка

Фото минздрава Тульской области.

Тренажер рекомендуется для восстановления ходьбы у детей с поражением центральной и периферической нервной системы.

Новое оборудование для реабилитации поступило в тульский центр детской психоневрологии. Антигравитационная беговая дорожка помогает детям и подросткам с нарушениями двигательных функций. Тренажер был приобретен при поддержке социальных партнеров.

Дорожка обеспечивает точную, безопасную и комфортную терапию, снижает нагрузку на суставы и позвоночник, что делает её полезной как на ранних этапах реабилитации, так и в качестве продолжения курсов роботизированной терапии ходьбы. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Тренажер рекомендуется для восстановления ходьбы у детей с поражением центральной и периферической нервной системы, нейро-мышечными заболеваниями, а также после операций на суставах и травм нижних конечностей.

Напомним, повышение доступности и качества медицинской помощи детям — одна из задач нацпроекта «Здравоохранение».

Подробнее о центре детской неврологии читайте в нашей статье по ссылке.