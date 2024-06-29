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Теплоогаревцы попросили врио губернатора построить ФОК в их районе
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Теплоогаревцы попросили врио губернатора построить ФОК в их районе

Этот объект находится в приоритете для включения в программу Минспорта РФ.

29 июня в рамках рабочей поездки врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил теплоогаревцев со 100-летием основания района.

В Тепло-Огаревском районе обновляется социальная инфраструктура, ремонтируются объекты культуры и спорта, есть потенциал для развития туристического направления.

— Важно, что вы по-настоящему переживаете за свою малую родину, активно участвуете в ее жизни. Благодаря этому район развивается и преображается, — сказал врио губернатора теплоогаревцам.

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Дмитрий Миляев выразил благодарность руководителям и работникам агропромышленных комплексов, сотрудникам учреждений образования и культуры, медицинским работникам, предпринимателям, общественным деятелям, а также сельским старостам. Эти люди, несмотря на сложные времена, продолжают самоотверженно трудиться и активно поддерживать участников специальной военной операции.

Особое внимание было уделено участникам СВО, присутствующим в зале.
Дмитрий Миляев отметил, что бойцы — настоящие герои, гордость Тульской области и всей страны. 

Врио Губернатора вручил отличившимся жителям Тепло-Огаревского района региональные награды.

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Также Дмитрий Миляев осмотрел ярмарку продукции региональных производителей и пообщался с жителями района.

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Врио губернатора попросили построить физкультурно-оздоровительный комплекс в районе. Этот объект находится в приоритете для включения в программу Минспорта РФ. 

Кроме того, от жителей поступали вопросы по строительству модульного дома культуры.

Дмитрий Миляев сообщил, что первый такой объект построят в деревне Бобрики Белевского района. В дальнейшем сформируют региональную программу по установке таких модулей в сельских населенных пунктах, в том числе и в Тепло-Огаревском районе.

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