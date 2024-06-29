С какими проблемами туляки обратились к Дмитрию Миляеву

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Президент Союза социальных предпринимателей Ирина Иванова обратилась за помощью в предоставлении помещения в безвозмездное пользование с доступной средой. Дмитрий Миляев пообещал найти помещение и посоветовал ей поучаствовать в региональной грантовой программе.

Жителю Киреевска, получившему ранение в ходе специальной военной операции, по поручению Дмитрия Миляева будет подобрано адаптированное жилье и оказана юридическая помощь.

Участник специальной военной операции из Узловой рассказал, что его исключили из программы «Молодая семья» по достижении возраста 36 лет и он не смог улучшить жилищные условия. Дмитрий Миляев поручил подготовить проект указа на дополнительную меру поддержки участников СВО, исключенных в 2024 году из программы «Молодая семья» в связи с достижением одним из членов семьи возраста 36 лет.

По просьбе волонтера из Тулы ООО «Центр беспилотных систем» обучит ее управлению беспилотными летательными аппаратами.

Жительница Плавска пожаловалась на отсутствие напора воды в доме и на бездействие муниципалитета. Дмитрий Миляев поручил решить проблему в июле и еженедельно информировать о ходе выполнения работ.