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С какими проблемами туляки обратились к Дмитрию Миляеву
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С какими проблемами туляки обратились к Дмитрию Миляеву

28 июня временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел личный прием граждан.

Президент Союза социальных предпринимателей Ирина Иванова обратилась за помощью в предоставлении помещения в безвозмездное пользование с доступной средой. Дмитрий Миляев пообещал найти помещение и посоветовал ей поучаствовать в региональной грантовой программе.

Жителю Киреевска, получившему ранение в ходе специальной военной операции, по поручению Дмитрия Миляева будет подобрано адаптированное жилье и оказана юридическая помощь. 

Участник специальной военной операции из Узловой рассказал, что его исключили из программы «Молодая семья» по достижении возраста 36 лет и он не смог улучшить жилищные условия. Дмитрий Миляев поручил подготовить проект указа на дополнительную меру поддержки участников СВО, исключенных в 2024 году из программы «Молодая семья» в связи с достижением одним из членов семьи возраста 36 лет.

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По просьбе волонтера из Тулы ООО «Центр беспилотных систем» обучит ее управлению беспилотными летательными аппаратами.

Жительница Плавска пожаловалась на отсутствие напора воды в доме и на бездействие муниципалитета. Дмитрий Миляев поручил решить проблему в июле и еженедельно информировать о ходе выполнения работ. 

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вчера, в 22:05 −1
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