В Туле из-за жары ожидается высокий индекс ультрафиолета

Фото Алексея Пирязева.

Такая ситуация будет почти во всем ЦФО.

В выходные в Центральную Россию придет 30-градусная жара. В частности, такая погода ожидается в Туле. В нашем регионе прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. Он может достигнуть 8 единиц.



Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Рекомендуется выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, а также пользоваться солнцезащитными средствами.

УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет на карте.

При высоком значении УФ-индекса рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом.

При очень высоком индексе рекомендуется в полуденные часы оставаться в помещении.

В небольшом количестве УФ-излучение полезно для здоровья и играет важную роль в выработке витамина D. Однако чрезмерное воздействие УФ-излучения связано с различными типами рака кожи, солнечными ожогами, ускоренным старением кожи, катарактами и другими болезнями глаз. Имеются также фактические данные о том, что УФ-излучение снижает эффективность иммунной системы.

Подробные рекомендации, как защититься от воздействия УФ-излучения, читайте тут.