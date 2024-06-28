Тулячка выиграла грант и нарисовала принты для местных брендов: фото

Она подготовила девять рисунков, три из них посвящены гусю, две – динозавру, одна – Одоеву и еще несколько на отвлеченные темы.

Жительница Тулы Елизавета Маяцкая в 2023 году выиграла грант в 650 тыс. рублей от Росмолодежи на реализацию проекта «Арт-код».

Отмечается, что были созданы «уникальные принты, отражающие неповторимую айдентику Тульской области».

— Проект направлен на сохранение исторической ценности наследия тульских традиций и на воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине через создание современных визуальных элементов айдентики города Тулы и нанесение их в качестве принтов на одежду, — сообщают организаторы.

Идея проекта заключается в воспитании чувства патриотизма через привычные визуальные формы для молодежи. За проектом стоит обширное исследование всех особенностей края: истории, природы, культуры и достопримечательностей. Талантливые художники, погрузившись в уникальное колоритное наследие региона, воплотили свои идеи в потрясающих рисунках.

Подчеркивается, что «каждое изображение, созданное в рамках проекта, является настоящим произведением искусства, которое захватывает взгляд и позволяет ощутить всю красоту и многогранность нашего края».

Проект стал возможностью для зрителей почувствовать себя частью истории и природы Тульской области, самостоятельно перенося принты на элементы одежды на мастер-классах Арт-резиденции «Родина». Надеемся, что эти уникальные принты помогут каждому увидеть и почувствовать то, что делает этот край особенным и неповторимым.

На данный момент уже более 300 молодых жителей нашего города носят одежду с принтами Проекта.