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Пострадавшая от самокатчика тулячка: «Рука почти не работает, водитель отказался оплатить мне лечение»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Пострадавшая от самокатчика тулячка: «Рука почти не работает, водитель отказался оплатить мне лечение»

Семье Оксаны Ворониной пришлось взять кредит на восстановление в столичной клинике.

34-летняя Оксана Воронина пострадала от наезда самоката в начале апреля. Тогда местные СМИ написали, что её здоровью ничто не угрожает, но это оказалось неправдой: у Оксаны перелом плеча с отрывом бугорка плечевой кости и вывих плечевого сустава. Помимо этого — ушибы и рассечённая бровь.

Сейчас Оксана до сих пор проходит сложное лечение:

— Восстановление идет тяжело. Был первый курс реабилитации в Москве, пока смогли убрать сильный болевой синдром и снять с ежедневных обезболивающих. Понадобится еще несколько курсов реабилитации.

Пока рука практически не работает.

С водителем самоката Оксана пыталась договориться в досудебном порядке. Он не покинул место происшествия, добросовестно оставил свои контакты. Но потом перестал сотрудничать. 

— Обвиняемый отказался оплачивать лечение, сейчас на моей семье повис большой кредит. По делу назначено судебное заседание, самокатчику вынесут приговор.

Своё решение суд огласит на следующей неделе.

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Место
Тулаулица Октябрьская

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