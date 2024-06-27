Пострадавшая от самокатчика тулячка: «Рука почти не работает, водитель отказался оплатить мне лечение»

Фото Дмитрия Дзюбина.

34-летняя Оксана Воронина пострадала от наезда самоката в начале апреля. Тогда местные СМИ написали, что её здоровью ничто не угрожает, но это оказалось неправдой: у Оксаны перелом плеча с отрывом бугорка плечевой кости и вывих плечевого сустава. Помимо этого — ушибы и рассечённая бровь.

Сейчас Оксана до сих пор проходит сложное лечение:

— Восстановление идет тяжело. Был первый курс реабилитации в Москве, пока смогли убрать сильный болевой синдром и снять с ежедневных обезболивающих. Понадобится еще несколько курсов реабилитации.

Пока рука практически не работает.

С водителем самоката Оксана пыталась договориться в досудебном порядке. Он не покинул место происшествия, добросовестно оставил свои контакты. Но потом перестал сотрудничать.

— Обвиняемый отказался оплачивать лечение, сейчас на моей семье повис большой кредит. По делу назначено судебное заседание, самокатчику вынесут приговор.

Своё решение суд огласит на следующей неделе.