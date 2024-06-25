В правительстве Тульской области рассказали о ходе реализации нацпроектов в регионе

25 июня на оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили реализацию национальных проектов в Тульской области. Постоянный мониторинг расходования средств и достижения установленных показателей ведет министерство по контролю.

Заместитель министра Мария Апращенко доложила, что уровень достижения национальных проектов за 5 месяцев этого года составил 98,55%, что выше, чем в прошлом году. На их реализацию было выделено 14 млрд 876,46 млн рублей.

Кассовое исполнение составило 32,14%, поскольку большая часть расчетов традиционно приходится на IV квартал. Заключено контрактов на 6 млрд 862 млн рублей (или 88,5%). Федеральный бюджет законтрактован почти на 85%.

«При завершении контрактации образовалась экономия, прошу вовремя вносить изменения в бюджет и при необходимости заключать соглашения с федеральными органами власти», — сказала Мария Апращенко.

Дмитрий Миляев поручил министерствам культуры, молодежной политики, образования, природных ресурсов и экологии в кратчайшие сроки обеспечить завершение контрактных процедур.

Наилучшие показатели в регионе отмечены по таким нацпроектам, как: «Безопасные качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Производительность труда», «Цифровая экономика».

На совещании обсудили вопросы реализации остальных нацпроектов.

Так, по нацпроекту «Туризм» региональное министерство экономического развития в ближайшие две недели утвердит порядок предоставления субсидий на поддержку общественных инициатив и проектов юрлиц.

По нацпроекту «Здравоохранение» увеличивается число врачей, прошедших дополнительное обучение по раннему диагностированию заболеваний. Кроме того, по поручению Дмитрия Миляева ведется постоянная работа по привлечению и закреплению медицинских кадров в регион.

На особом контроле в правительстве региона находится строительство и ремонт объектов, по которым изменены сроки сдачи в эксплуатацию. В их числе Театр кукол в Туле, комплекс переработки отходов в Узловском районе, школы в Юго-Восточном микрорайоне и ЖК «Новая Голландия» в Туле. Дмитрий Миляев поручил своему помощнику Сергею Лигаю держать ход ремонта в Театре кукол на ежедневном контроле.

В рамках нацпроекта «Демография» в Скуратово ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Дмитрий Миляев обратил внимание министра спорта Тульской области Дмитрия Яковлева на то, что, несмотря на опережение графика при проведении работ, важно обеспечить кассовое исполнение бюджета.