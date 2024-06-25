За неделю тульские гаишники провели 194 профилактических рейда

Фото из архива Myslo

С 13 по 28 июня в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят широкомасштабное профилактическое мероприятие по предупреждению автоаварий. За последнюю неделю в регионе прошли 194 рейда. 39 из них – по профилактике пьяного вождения, 18 – по предотвращению нарушения правил перевозки пассажиров.

Также гаишники обращали особое внимание на соблюдение туляками правил применения детских удерживающих устройств, боролись с выездами на встречную полосу и предотвращали нарушения ПДД со стороны мотоциклистов.

За семь дней было пресечено 1308 нарушений ПДД. Самые распространённые из них связаны с ездой по встречной полосе, игнорированием правил перевозки детей и непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

За время рейдов были установлены 73 нетрезвых водителей, 8 из них попались подшофе повторно, им грозит уголовная ответственность.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть дисциплинированными и осторожными на дорогах! Не допускайте нарушений ПДД – они могут повлечь за собой тяжкие последствия!