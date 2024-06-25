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За неделю тульские гаишники провели 194 профилактических рейда
Фото из архива Myslo

За неделю тульские гаишники провели 194 профилактических рейда

Масштабные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения продлятся до конца рабочей недели.

С 13  по 28 июня в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят широкомасштабное профилактическое мероприятие по предупреждению автоаварий. За последнюю неделю в регионе прошли 194 рейда. 39 из них – по профилактике пьяного вождения, 18 – по предотвращению нарушения правил перевозки пассажиров.

Также гаишники обращали особое внимание на соблюдение туляками правил применения детских удерживающих устройств, боролись с выездами на встречную полосу и предотвращали нарушения ПДД со стороны мотоциклистов.

За семь дней было пресечено 1308 нарушений ПДД. Самые распространённые из них связаны с ездой по встречной полосе, игнорированием правил перевозки детей и непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

За время рейдов были установлены 73 нетрезвых водителей, 8 из них попались подшофе повторно, им грозит уголовная ответственность.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть дисциплинированными и осторожными на дорогах! Не допускайте нарушений ПДД – они могут повлечь за собой тяжкие последствия!

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Фотограф:
вчера, в 20:50 0
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Место
Тульская область
 

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