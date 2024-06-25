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Тульским пенсионерам-врачам и медсестрам добавят к зарплате по 10 и 5 тыс. рублей

Тульским пенсионерам-врачам и медсестрам добавят к зарплате по 10 и 5 тыс. рублей

Также пересмотрят зарплаты для водителей медорганизаций.

О дополнительных мерах поддержки врачей и медработников шла речь на оперативном совещании правительства под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков сообщил, что на 1 июня 2024 года в системе здравоохранения работает 4650 врачей и 11 534 медсестер.

«Последние месяцы в регионе отмечается отток медперсонала. Причины тут две. У одних подошел пенсионный возраст, и специалисты выходят на заслуженный отдых. Также имеет место быть отток кадров в другие регионы. С начала года в регион прибыли 233 врача и 700 средних медработников, при этом уволилось 360 врачей и 991 медсестра. Для стабилизации показателей и сохранения медработников предлагается принять ряд мер», — сообщил Марков.

  • В Тульской области эффективно действуют меры поддержки неонатологов, участковых терапевтов и педиатровПредлагается вывести их из мер соцподдержки и закрепить в заработной плате медиков. Она начнет действовать с 1 сентября 2024 года. На эти цели потребуется 71 млн рублей.
  • В связи с действующими федеральными выплатами предлагается врачам, работающим в малых городах (от 100 до 300 тыс. жителей), установить равноценные региональные выплаты в 50 тысяч рублей.Предполагается, что с 1 сентября она будет положена врачам педиатрического профиля: детским кардиологам, хирургам, онкологам, эндокринологам, педиатрам, травматологам-ортопедам и акушерам-гинекологам.
    С 1 октября ее планируют ввести для врачей анестезиологов-реаниматологов, функциональных диагностов и офтальмологов стационарного звена, а также врачи функциональной диагностики и специалистов по педиатрии, работающих в амбулаториях. На это потребуется 19 млн рублей.
  • Медобразование самое длительное из всех других специальностей. Количество обучающихся по целевому назначению сейчас достаточно и есть уверенность, что все эти люди придут. На период же их обучения предлагается ввести с 1 сентября меру дополнительной поддержки для врачей пенсионного возраста — 10 000 рублей и 5 000 рублей  медсестрам. Ее получат 983 врача и 2 157 средних медработника.
  • С 1 сентября фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, которым представляют служебные автомобили, смогут получить компенсацию оплаты обучения в автошколах. На это потребуется 400 тысяч рублей. Средства будут направлены на обучение 12 фельдшеров.

Врио губернатора Дмитрий Миляев поддержал предложения и поручил контролировать эффективность их реализации, а также предусмотреть пролонгирование мер поддержки на будущий год.

После Миляев рассказал, что в выходные в Белеве пообщался с семьей медиков. Женщина — в декрете, а мужчина — водитель в местной больнице. В мае он получил зарплату в 20 тыс. рублей. Согласно статистике, в Белевском районе водители получают самую маленькую зарплату: средняя зарплата у водителей в других районах области составляет от 21 тыс. руб. до 28 тыс. руб. Дмитрий Миляев поручил проиндексировать зарплаты водителям, работающим в региональных медучреждениях. 

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Автор:
вчера, в 20:18 0
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