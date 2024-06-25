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Туляки могут поздравить макака Министра с днем рождения
Фото из архива Myslo.

Туляки могут поздравить макака Министра с днем рождения

Завтра Миня отметит 31-летие.

26 июня старейшему свинохвостому макаку в России по имени Министр исполнится 31 год. В честь его дня рождения в старом здании Тульского экзотариума на ул. Октябрьской, 26 со среды по субботу будет работать приемная в министерстве обезьяньих дел.

В эти дни можно будет нанести личный визит Министру, подать ему заявление, поздравление или даже жалобу, а также подарить любые овощи или фрукты.

 

Приехав из Харькова в Тулу в далеком 1994 году, свинохвостый макак быстро завоевал симпатии посетителей экзотариума. 

Министра по праву можно назвать героем: в 2003 году он предотвратил пожар.

Ночного зоотехника в ту ночь в экзотариуме не было, за него дежурил слесарь, находившийся в кабинете далеко от места событий. Макак, почувствовав запах дыма, начал стучать в стекло головой и лапами. Слесарю показалось, что в экспозиционном зале кто-то ходит. Он вышел из кабинета и сразу понял, что помещение в дыму. Мужчина вызвал пожарных и других сотрудников экзотариума, которые начали спасать задыхающихся животных.

Пожарные прибыли на место через 4 минуты и за 20 минут локализовали пламя. Однако некоторые животные все же погибли. Задохнулась в дыму сова, которую принесли в экзотариум местные жители. Погибли некоторые экзотические грызуны, карликовые кролики и кормовые насекомые (тараканы). 

Если бы не Министр, всё могло бы закончиться более печально. Пожарные даже наградили макака дипломом за бдительность.

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