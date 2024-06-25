Тульская область вошла в топ-20 регионов по экономическому потенциалу

Его результаты опубликовали «Известия». Тульская область заняла 20-е место из 35 по экономическому потенциалу.
По данному критерию лидерами по итогам I квартала 2024 года стали Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.
Сравнивали размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупную прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.
Во вторую десятку вошли Пермский край, Вологодская область и Приморский край, Краснодарский край, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская области. Белгородская область и Башкирия поделили 18-е место, 19-е — Коми, а Тульская область — 20-е.
Напомним, среди регионов ЦФО по итогам 2023 года Тульская область занимает пятое место.