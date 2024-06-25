Тульская областная филармония организует концерты в рамках проекта «Поленов. Лето. Музыка»

2024 год – юбилейный со дня рождения художника и музыканта Василия Дмитриевича Поленова.

Областная филармония при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в сотрудничестве с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В. Д. Поленова реализует проект «Поленов. Лето. Музыка» В местах, связанных с деятельностью художника, пройдут концерты.

Публикуем расписание выступлений:

6 июля. Колонный зал Дворянского собрания. Концерт солистки Московского театра «Новая опера имени Е. В. Колобова», лауреата международных конкурсов Полины Шамаевой (меццо-сопрано). В программе — А. Аренский, А. Верстовский, А. Даргомыжский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев, П. Виардо. Начало — в 17.00. (6+)

10 августа. Концертный зал «Город мастеров» музея-усадьбы В. Д. Поленова. Концерт известного исполнителя, лауреата международных конкурсов Андрея Коробейникова (фортепиано). В программе — И. С. Бах, К. Дебюсси, П. Чайковский, П. Рахманинов. Начало — в 17.00. (6+)