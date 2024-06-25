  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В особой экономической зоне «Узловая» открылась придорожная гостиница - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская областная филармония организует концерты в рамках проекта «Поленов. Лето. Музыка»

Тульская областная филармония организует концерты в рамках проекта «Поленов. Лето. Музыка»

2024 год – юбилейный со дня рождения художника и музыканта Василия Дмитриевича Поленова.

Областная филармония при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в сотрудничестве с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В. Д. Поленова реализует проект «Поленов. Лето. Музыка» В местах, связанных с деятельностью художника, пройдут концерты. 

Публикуем расписание выступлений:

6 июля. Колонный зал Дворянского собрания. Концерт солистки Московского театра «Новая опера имени Е. В. Колобова», лауреата международных конкурсов Полины Шамаевой (меццо-сопрано). В программе — А. Аренский, А. Верстовский, А. Даргомыжский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев, П. Виардо. Начало — в 17.00. (6+)

Поленово 6.07.jpg

10 августа. Концертный зал «Город мастеров» музея-усадьбы В. Д. Поленова. Концерт известного исполнителя, лауреата международных конкурсов Андрея Коробейникова (фортепиано). В программе — И. С. Бах, К. Дебюсси, П. Чайковский, П. Рахманинов. Начало — в 17.00. (6+)

Поленово 10.08.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:50 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областная филармониямузей заповедник ПоленоваКолонный зал Дворянского собрания
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки могут поздравить макака Министра с днем рождения
Туляки могут поздравить макака Министра с днем рождения
26 и 27 июня в Центральной России станут самыми холодными днями на неделе
26 и 27 июня в Центральной России станут самыми холодными днями на неделе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.