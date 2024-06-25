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Как Тула отметит День молодежи: подробная программа

Как Тула отметит День молодежи: подробная программа

О ней рассказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

25 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили программу предстоящего Дня молодежи. 

День молодежи «Вместе с нами», организованный Тульской администрацией при поддержке министерства молодежной политики и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), состоится 29 июня с 14.00 до 22.00 на Казанской набережной.

— Второй год во всех муниципалитетах региона проходят Дни молодежи с единым подходом. Это стало возможным благодаря победе Тульской области во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Министерство направляет субсидии в муниципалитеты на проведение тематических мероприятий. Подробная информация будет размещена в социальных сетях министерства и на ресурсах муниципальных образований региона, — отметил Алексей Давлетшин.

Казанская набережная будет разделена на несколько тематических зон.

В зоне «Вместе со знаниями» с 15.30 до 17.30 состоится встреча по безопасности дорожного движения с известным актером Антоном Богдановым.

В зоне «Вместе с Родиной» с 16.00 до 17.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах по управлению уменьшенной копией танка Т-34, изготовлению сухого душа, тактических браслетов, также здесь будет организована зона сбора помощи для участников СВО.

Тематическая зона «Вместе с новым» с 17.00 до 21.00 предложит участникам Дня молодежи мастер-класс «Топ ошибок блогеров», интерактивную игру «Лайфхак блог», практикум по мобильной съемке.

В зоне «Вместе с карьерой» с 15.30 до 19.00 каждый желающий может пройти экспресс-диагностику своих профессиональных наклонностей.

Тематическая зона «Вместе с добром» поможет познакомиться с волонтерской деятельностью в Туле, а также присоединиться к добровольческому движению.

В зоне «Вместе со спортом» пройдут танцевальные батлы, турнир по мини-футболу «панна», мини-турниры по дворовым играм, семейные спортивные игры.

«Вместе со своим делом» — зона для молодых предпринимателей и молодежи, занимающейся социальным проектированием (грантами).

В тематической зоне «Вместе с креативом» с 15.30 до 17.00 пройдут мастер-классы в рамках грантового проекта «АРТ-КОД», мастер-класс по росписи панам. Также будет работать площадка от Школы шрифтов «От каллиграфии до граффити»: рисование космоса в технике спрей-арт, мастер-класс по каллиграфии, перформанс от граффити-художников. С 16.10 до 17.00 выступят уличные артисты проекта «Розетка».

Также в течение всего Дня молодежи будет организована работа сцены.

В 17.00 на площадке сцены откроется обновленное молодежное пространство «Газон», в рамках открытия талантливым тулякам вручат награды. Пройдет концертная программа с участием победителей городских молодежных проектов. Хэдлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель, поэт, певец, телеведущий, исполнитель ST. Его выступление начнется в 21.00

Приглашенным гостем Дня молодежи станет Мотоклуб «Красная площадь». В рамках встречи с гостями состоятся праздничный мотопарад; фотосессия и выставка мотоциклов Harley-Davidson. Мотоциклисты совершат автопробег, маршрут которого сейчас разрабатывается совместно с министерством по транспорту и ГАИ.

Дмитрий Миляев поручил министерству молодёжной политики совместно с УМВД принять меры по обеспечению безопасности во время праздничных мероприятий.

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