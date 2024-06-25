Как Тула отметит День молодежи: подробная программа

25 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили программу предстоящего Дня молодежи.

День молодежи «Вместе с нами», организованный Тульской администрацией при поддержке министерства молодежной политики и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), состоится 29 июня с 14.00 до 22.00 на Казанской набережной.

— Второй год во всех муниципалитетах региона проходят Дни молодежи с единым подходом. Это стало возможным благодаря победе Тульской области во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Министерство направляет субсидии в муниципалитеты на проведение тематических мероприятий. Подробная информация будет размещена в социальных сетях министерства и на ресурсах муниципальных образований региона, — отметил Алексей Давлетшин.

Казанская набережная будет разделена на несколько тематических зон.

В зоне «Вместе со знаниями» с 15.30 до 17.30 состоится встреча по безопасности дорожного движения с известным актером Антоном Богдановым.

В зоне «Вместе с Родиной» с 16.00 до 17.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах по управлению уменьшенной копией танка Т-34, изготовлению сухого душа, тактических браслетов, также здесь будет организована зона сбора помощи для участников СВО.

Тематическая зона «Вместе с новым» с 17.00 до 21.00 предложит участникам Дня молодежи мастер-класс «Топ ошибок блогеров», интерактивную игру «Лайфхак блог», практикум по мобильной съемке.

В зоне «Вместе с карьерой» с 15.30 до 19.00 каждый желающий может пройти экспресс-диагностику своих профессиональных наклонностей.

Тематическая зона «Вместе с добром» поможет познакомиться с волонтерской деятельностью в Туле, а также присоединиться к добровольческому движению.

В зоне «Вместе со спортом» пройдут танцевальные батлы, турнир по мини-футболу «панна», мини-турниры по дворовым играм, семейные спортивные игры.

«Вместе со своим делом» — зона для молодых предпринимателей и молодежи, занимающейся социальным проектированием (грантами).

В тематической зоне «Вместе с креативом» с 15.30 до 17.00 пройдут мастер-классы в рамках грантового проекта «АРТ-КОД», мастер-класс по росписи панам. Также будет работать площадка от Школы шрифтов «От каллиграфии до граффити»: рисование космоса в технике спрей-арт, мастер-класс по каллиграфии, перформанс от граффити-художников. С 16.10 до 17.00 выступят уличные артисты проекта «Розетка».

Также в течение всего Дня молодежи будет организована работа сцены.

В 17.00 на площадке сцены откроется обновленное молодежное пространство «Газон», в рамках открытия талантливым тулякам вручат награды. Пройдет концертная программа с участием победителей городских молодежных проектов. Хэдлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель, поэт, певец, телеведущий, исполнитель ST. Его выступление начнется в 21.00

Приглашенным гостем Дня молодежи станет Мотоклуб «Красная площадь». В рамках встречи с гостями состоятся праздничный мотопарад; фотосессия и выставка мотоциклов Harley-Davidson. Мотоциклисты совершат автопробег, маршрут которого сейчас разрабатывается совместно с министерством по транспорту и ГАИ.

Дмитрий Миляев поручил министерству молодёжной политики совместно с УМВД принять меры по обеспечению безопасности во время праздничных мероприятий.