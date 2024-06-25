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В Мясново предложили продлить трамвайную ветку до Петровского квартала
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Мясново предложили продлить трамвайную ветку до Петровского квартала

Об этом заявила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина.

В Туле продолжается ремонт трамвайных путей на участке от Павшинского моста до ул. Тихмянова. Ход работ проверили первый заместитель главы администрации города Дмитрий Ярцев и депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина. 

— Трамвай как вид общественного транспорта здесь крайне востребован из-за большого количества предприятий, находящихся по его маршруту следования. 

Помимо самих трамвайных путей, здесь будет отремонтирована дорога и установлены новые остановочные павильоны. В общей сложности на проведение работ выделено 183 млн рублей. Закончить ремонт путей планируется к 1 сентября текущего года, — рассказала депутат в своем телеграм-канале.

По словам Школкиной, в планах города по итогам текущего ремонта путей продлить трамвайную ветку на 1 км до нового микрорайона. До какого именно, не уточняется. Скорее всего речь идет о Петровском квартале.

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