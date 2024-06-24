Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ

Группа выполнения специальных работ регионального Управления противопожарной службы обезвредила три артиллерийских боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
Снаряд калибром 76 мм был найден рядом с д. Прудное в Туле, 105-миллиметровый снаряд нашли возле д. Стрельцы в Ефремове, а на неразорвавшуюся миномётную мину калибром 82 мм случайно наткнулись жители д. Куракино Киреевского района.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте и не перемещайте находку,
- запомните подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.