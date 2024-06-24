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Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ

Боеприпасы была найдены жителями областного центра, Ефремова и д. Куракино Киреевского района.

Группа выполнения специальных работ регионального Управления противопожарной службы обезвредила три артиллерийских боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Снаряд калибром 76 мм был найден рядом с д. Прудное в Туле, 105-миллиметровый снаряд нашли возле д. Стрельцы в Ефремове, а на неразорвавшуюся миномётную мину калибром 82 мм случайно наткнулись жители д. Куракино Киреевского района.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте и не перемещайте находку,
  • запомните подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

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