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Суд дал администрации Советска 1,5 года на ремонт спортивных площадок

Суд дал администрации Советска 1,5 года на ремонт спортивных площадок

О том, будут ли все это время эксплуатироваться опасные площадки, не сообщается.

Прокуратура Щекино проверила обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации игрового и спортивного оборудования. Оказалось, что на двух площадках в Советске инвентарь небезопасен:

  • на ул. Октябрьской на турнике-кольцах поврежден подвесной канат;
  • на ул. Парковой инвентарь также находится в ненадлежащем состоянии.

26 сентября 2023 года прокуратура внесла представление главе администрации Советска с требованием принять меры к устранению нарушений. Администрация ответила, что рассмотрит вопрос ремонта детского игрового оборудования при формировании бюджета на 2024–2025 год.

Поскольку обязанность по содержанию игровых и спортивных площадок администрацией Советска должным образом не исполняется, прокуратура обратилась в суд. Представитель административного ответчика административный иск признал.

Решением от 18 июня суд обязал администрацию города произвести замену подвесного каната и заменить покрытие стола, песочницы, сидений лавок и качелей, демонтировать выступающие из земли металлические конструкции с острыми углами в игровом комплексе по ул. Парковой до 30 декабря 2025 года. То есть в общем-то в те же сроки, что и планировала администрация горда.

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Событие
спортивная площадкаремонтбезопасность
Место
Тульская областьСоветск
 

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