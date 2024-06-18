Участники массового конфликта на улице Баженова в Туле оказались нелегальными мигрантами

Силовики установили участников стычки, произошедшей в районе 4 часов утра 11 июня.

Ранее видео массового конфликта на ул. Баженова разлетелось по местным телеграм-каналам. Как сообщил «Тула. ЭкстремиZм», его участниками стали уроженцы Средней Азии.

— Конфликт носил бытовой характер. Силовики установили всех его участников. В ходе проверки выявили нарушения миграционного и трудового законодательства. Кто-то проживал в автосервисе, кто-то — в вагончиках, а кто — у друга, а не по прописке, — отметил источник.

Суд назначил нелегалам штраф с выдворением за пределы РФ.