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Участники массового конфликта на улице Баженова в Туле оказались нелегальными мигрантами

Участники массового конфликта на улице Баженова в Туле оказались нелегальными мигрантами

Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Силовики установили участников стычки, произошедшей в районе 4 часов утра 11 июня. 

Ранее видео массового конфликта на ул. Баженова разлетелось по местным телеграм-каналам. Как сообщил «Тула. ЭкстремиZм», его участниками стали уроженцы Средней Азии.

— Конфликт носил бытовой характер. Силовики установили всех его участников. В ходе проверки выявили нарушения миграционного и трудового законодательства. Кто-то проживал в автосервисе, кто-то — в вагончиках, а кто — у друга, а не по прописке, — отметил источник. 

Суд назначил нелегалам штраф с выдворением за пределы РФ. 

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Автор:
сегодня, в 10:48 +1
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