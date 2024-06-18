«Вредных веществ не обнаружено»: минприроды прокомментировало ситуацию с воздухом в Новомосковске

Правительство, Роспотребнадзор и Росприроднадзор продолжают мониторить ситуацию в муниципалитете.

В минувшие выходные жители Новомосковска массово жаловались на тошнотворный запах в воздухе, похожий на клей. Горожане не ограничились обсуждениями в соцсетях, а принялись массово жаловаться на Госуслугах.

Ситуация находится на мониторинге регионального правительства, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В минприроды ситуацию прокомментировали следующим образом:

— В городе установлены стационарные посты для мониторинга воздуха: шесть постов местной сети и три поста государственной сети Росгидромета. Данные с местных постов автоматически поступают в Ситуационный центр губернатора Тульской области.

15 июня Роспотребнадзор провел замеры качества воздуха в городе, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Кроме того, аналогичные проверки проведены и ночью с 16 на 17 июня в жилых районах, где также превышений не зафиксировано.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области продолжает следить за ситуацией и регулярно проверять состояние атмосферного воздуха в Новомосковске.

Как рассказали Myslo жители города, неприятных запахов в воздухе не чувствовали с 17 июня.