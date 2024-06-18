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Тульские пейнтболисты завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях
Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

Тульские пейнтболисты завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Соревнования прошли в Москве.

16 июня в Москве состоялся второй этап Всероссийских соревнований по пейнтболу «Кубок RXL». Участие принимали 18 команд.

Тульские спортсмены из команды «Патриот» завоевали бронзовую награду в «Дивизионе 3».

Спортсмены тренируются на базе «Тульский Легион» при поддержке региональной Федерации пейнтбола.

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