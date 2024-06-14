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Дмитрий Миляев поручил нормализовать поставку льготных лекарств в аптеки до 1 июля
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поручил нормализовать поставку льготных лекарств в аптеки до 1 июля

13 июня в ходе рабочего визита в Щекинский район врио губернатора Дмитрий Миляев посетил районные медучреждения.

В детском стационаре Щекинской районной больницы в этом году завершается капремонт. Средства в размере 94 млн рублей выделены из регионального бюджета. Стационар рассчитан на 70 коек, в том числе инфекционного, педиатрического, неврологического профилей. 1 июля отделение начнет работу. 

Дмитрий Миляев обсудил с медработниками проблемные вопросы, поддержку врачей. И поручил зампреду правительства Дмитрию Маркову проработать дополнительные меры поддержки медиков, в том числе рассмотреть возможность строительства коттеджей для медработников в муниципалитетах региона.

Также в течение этого и 2025 года по поручению Дмитрия Миляева будет выполнено благоустройство территории районной больницы, ремонт фасада, установят ограждения и пропускной пункт. 

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Также Дмитрий Миляев незапланированно посетил взрослую поликлинику Щекинской районной больницы. Пообщался с пациентами и сотрудниками учреждения на тему качества оказания медицинской помощи. Один из вопросов касался обеспечения транспортом для выездов врачей на вызовы. В районной больнице высокая обеспеченность автопарком, но чтобы закрыть дополнительную потребность в период сезона высокой заболеваемости, Дмитрий Миляев поручил выделить ещё два автомобиля. 

Отдельно глава региона пообщался с провизором государственной аптеки, уточнил обеспеченность рецептурными лекарствами. По ряду позиций имеется отсрочка при выдаче препаратов. Обращения на эту тему продолжают приходить в адрес правительства Тульской области из разных муниципалитетов.

 Дмитрий Миляев подчеркнул, что региональному минздраву поручено до 1 июля нормализовать поставки льготных препаратов в аптеки.

Это вопрос на особом контроле региональных властей. Дмитрий Миляев призвал жителей сообщать обо всех случаях отсутствия лекарств на портал «Открытый регион 71» или на телефон доверия губернатора.

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