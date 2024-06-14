Безработный калужанин попался на краже спиртного в Донском

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Донском сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился представитель службы безопасности сетевого магазина, расположенного на улице Терпигорева. Мужчина заявил, что неизвестный украл из торгового зала алкоголь. Ущерб составил 18 000 рублей.

Изучив записи видеокамер, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 49-летний житель Калужской области. Мужчина задержан, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.