  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Безработный калужанин попался на краже спиртного в Донском - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Безработный калужанин попался на краже спиртного в Донском

Безработный калужанин попался на краже спиртного в Донском

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Донском сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился представитель службы безопасности сетевого магазина, расположенного на улице Терпигорева. Мужчина заявил, что неизвестный украл из торгового зала алкоголь. Ущерб составил 18 000 рублей.

Изучив записи видеокамер, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 49-летний житель Калужской области. Мужчина задержан, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:52 0
Другие статьи по темам
Прочее
воровствокражаалкогольДонскойполициядежурная часть

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поручил нормализовать поставку льготных лекарств в аптеки до 1 июля
Дмитрий Миляев поручил нормализовать поставку льготных лекарств в аптеки до 1 июля
Житель поселка Славного насмерть забил соседа: суд огласил приговор
Житель поселка Славного насмерть забил соседа: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.