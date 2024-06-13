Где в Туле 14 июня отключат электроэнергию

14 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле не будет с 9.00 по следующим адресам:

ул. Первомайская, 35, 47, 53;

ул. Демонстрации, 136, 138, 144, 144-а, 146, 149;

ул. Дм. Ульянова, 20-а;

ул. Епифанская, 38-50 (чётн.), 56, 56-а, 58-а;

ул. Степанова, 25;

пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.), 16-а;

ул. К. Маркса, 49-а, 74;

ул. М. Тореза, 2, 4;

пр-т Ленина, 59, 61;

ул. Л. Толстого, 81, 114-б;

п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13-17 (нечётн.); ул. Садовая, 46-52 (чётн.); дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18.