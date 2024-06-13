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Где в Туле 14 июня отключат электроэнергию

Где в Туле 14 июня отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

14 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле не будет с 9.00 по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 35, 47, 53;
  • ул. Демонстрации, 136, 138, 144, 144-а, 146, 149;
  • ул. Дм. Ульянова, 20-а;
  • ул. Епифанская, 38-50 (чётн.), 56, 56-а, 58-а;
  • ул. Степанова, 25;
  • пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.), 16-а;
  • ул. К. Маркса, 49-а, 74;
  • ул. М. Тореза, 2, 4;
  • пр-т Ленина, 59, 61;
  • ул. Л. Толстого, 81, 114-б;
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13-17 (нечётн.); ул. Садовая, 46-52 (чётн.); дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18.

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