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В Туле на пр. Ленина торжественно открыли знак «Служу России»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на пр. Ленина торжественно открыли знак «Служу России»

12 июня знак открыли возле ворот бывшего «артучилища» на пр. Ленина, 99.

Участие в церемонии приняли и. о. командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии гвардии полковник Алексей Быков, военный комиссар городского округа город Тула Андрей Апарин, председатель Общественной палаты Тульской области Алексей Эрк, заместитель глава администрации Тулы Инесса Фельдман, представители депутатского корпуса, военнослужащие и члены общественных организаций. 

Военнослужащих наградили за образцовое выполнение воинского долга, самоотверженность и верность России.

В торжественной обстановке были вручены повестки военного комиссариата тем, кто отправится служить в дивизию.

Также были переданы плакетки и благодарности волонтерам, представителям общественных организаций, которые оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям.

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