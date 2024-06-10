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В Тульской области выделили дополнительные средства на борьбу с борщевиком
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области выделили дополнительные средства на борьбу с борщевиком

В июле администрации муниципалитетов приступят к обработке.

10 июня на оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миляев проверил исполнение поручения по борьбе с борщевиком. Ранее он потребовал выделить дополнительные средства на эту работу.

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина, по обращениям жителей составлен перечень территорий, где необходимо продолжить обработку. Суммарно районы заявили о дополнительных более 370 га. До конца месяца им будут доведены средства. В июле администрации муниципалитетов приступят к обработке. Она будет вестись механизированным способом.

Совместно с Центром управления регионом проанализированы ответы на обращения граждан в части обработок от борщевика. Часть жалоб уже отработана из собственных средств муниципальных образований, остальные будут закрыты после доведения дополнительного финансирования. Работа находится на контроле министерства.

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