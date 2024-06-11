В Суворове школьницу осудят за пронос телефона на экзамен

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За нарушение порядка проведения ОГЭ девятикласснице грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

В производстве мирового судьи Судебного участка № 6 Суворовского судебного района находится дело об административном правонарушении в отношении ученицы девятого класса местной школы.

Девушке вменяют нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации. Во время ОГЭ по биологии у неё из кармана брюк выпал мобильный телефон. Согласно нормативным документам, пронос любых гаджетов в экзаменационную аудиторию запрещён.

Ученицу сначала удалили с экзамена, а затем составили в отношении неё административный протокол по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 25 июня, девушке грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.