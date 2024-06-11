  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Суворове школьницу осудят за пронос телефона на экзамен - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Суворове школьницу осудят за пронос телефона на экзамен
Фото из архива Myslo

В Суворове школьницу осудят за пронос телефона на экзамен

За нарушение порядка проведения ОГЭ девятикласснице грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

В производстве мирового судьи Судебного участка № 6 Суворовского судебного района находится дело об административном правонарушении в отношении ученицы девятого класса местной школы.

Девушке вменяют нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации. Во время ОГЭ по биологии у неё из кармана брюк выпал мобильный телефон. Согласно нормативным документам, пронос любых гаджетов в экзаменационную аудиторию запрещён.

Ученицу сначала удалили с экзамена, а затем составили в отношении неё административный протокол по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 25 июня, девушке грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:12 −3
Другие статьи по темам
Событие
телефон на экзаменеадминистративное правонарушениесудшколаэкзамен
Место
Тульская областьСуворов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье
Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье
За неделю поисковики нашли под Белёвом останки 32 красноармейцев
За неделю поисковики нашли под Белёвом останки 32 красноармейцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.