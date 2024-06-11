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В одном из агрохолдингов Тульской области откроется исправительный центр
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В одном из агрохолдингов Тульской области откроется исправительный центр

Там будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам.

Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко принял участие в подписании соглашения с одним из агрохолдингов о создании изолированного участка, функционирующего как исправительный центр. Он будет открыт в Куркинском районе.

Ведомство расширяет региональную сеть исправительных центров – принудительные работы осужденные туляки могут отбывать на любом из шести объектов, где для них созданы 550 рабочих мест.

Осужденные изготавливают мебель и строительные материалы, шьют одежду и ремонтируют автотранспорт. Новый участок будет предназначен для размещения осужденных, которые имеют опыт работы в сельском хозяйстве. А для всех остальных на предприятии будет организовано обучение.

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вчера, в 22:25 +1
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Место
Тульская областьКуркинский район
 

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