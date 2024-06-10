В Узловой 15-летняя девушка насмерть отравилась угарным газом 

Следствием установлено, что 10 июня в квартире дома, расположенного на улице Дзержинского в Узловой, было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками отравления окисью углерода.

Следователями территориального следственного отдела совместно с криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются документы, имеющие значение для уголовного дела. В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за оказание коммунальных услуг в данном многоквартирном доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».