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  4. В Узловой 15-летняя девушка насмерть отравилась угарным газом  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Узловой 15-летняя девушка насмерть отравилась угарным газом 

В Узловой 15-летняя девушка насмерть отравилась угарным газом 

СК возбудил уголовное дело.

Следствием установлено, что 10 июня в квартире дома, расположенного на улице Дзержинского в Узловой, было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками отравления окисью углерода.

Следователями территориального следственного отдела совместно с криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются документы, имеющие значение для уголовного дела. В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за оказание коммунальных услуг в данном многоквартирном доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

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