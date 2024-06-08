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Убийство Талькова: СК РФ завершил расследование и назвал имя подозреваемого

Убийство Талькова: СК РФ завершил расследование и назвал имя подозреваемого

Уроженец Щекинского района Тульской области Игорь Тальков был убит в 1991 году.

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Ведомство объявило, что именно он является обвиняемым в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

В октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман попытался застрелить из револьвера Малахова и смертельно ранил Талькова.

В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

Был проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен целый ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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