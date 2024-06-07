Выборы в Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября

В Тульской области выборы, назначенные на единый день голосования — 2024, пройдут в течение трех дней подряд: 6, 7 и 8 сентября.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора Тульской области, выборы депутатов Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, а также выборы депутатов представительных органов еще 9 муниципальных образований (МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское и рабочий поселок Одоев Одоевского района, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов, р. п. Новогуровский, МО Красноярское Киреевского района).