  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Выборы в Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Выборы в Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября

Выборы в Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября

Соответствующее постановление приняла 7 июня на внеочередном заседании избирательная комиссия Тульской области.

В Тульской области выборы, назначенные на единый день голосования — 2024, пройдут в течение трех дней подряд: 6, 7 и 8 сентября.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора Тульской области, выборы депутатов Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, а также выборы депутатов представительных органов еще 9 муниципальных образований (МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское и рабочий поселок Одоев Одоевского района, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов, р. п. Новогуровский, МО Красноярское Киреевского района).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:45 −2
Другие статьи по темам
Событие
выборы
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Владимир Машков стал директором театра «Современник»
Владимир Машков стал директором театра «Современник»
После публикации Myslo прокуратура обязала ликвидировать свалку около жилого дома в Плавске
После публикации Myslo прокуратура обязала ликвидировать свалку около жилого дома в Плавске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.