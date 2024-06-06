  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В «Мисти Парке» прошел традиционный «День добра», в котором приняли участие более 200 детей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В «Мисти Парке» прошел традиционный «День добра», в котором приняли участие более 200 детей

В «Мисти Парке» прошел традиционный «День добра», в котором приняли участие более 200 детей

Мероприятие стало настоящим праздником для более чем десяти фондов и организаций социальной защиты, которые привели своих подопечных отметить начало лета.

В «Мисти Парке» — парке развлечений и приключений для детей и взрослых — 6 июня прошла традиционная благотворительная акция под названием «День добра». 

В этот день парк наполнился весельем, радостью и смехом. На праздник были приглашены воспитанники Головеньковского детского дома, социально-реабилитационных центров Тулы и Дубны, подопечные центра помощи и развития «ОкВеАн», фонда «Не молчи», НКО «Движение в защиту детства», НКО ТРОО «Мы вместе», дети из семей-участников СВО АНО «Жены Героев Отечества».

Дети провели время, наслаждаясь горками, батутами и скалодромами совершенно бесплатно. А с 12.00 до 14.00 прошла яркая анимационная программа с участием любимых героев. Дискотека и весёлые конкурсы, шоу мыльных пузырей и множество воздушных шаров создали атмосферу радости и счастья не только для детей, но и для взрослых.

Каждый участник праздника смог на память о мероприятии сделать своими руками магнитик и украсить себя ярким аквагримом.

Галерея
показать все фотографии

Руководитель бренда «Мисти Парк» Павел Мозалевский:

— Видеть улыбки на лицах детей — огромное счастье и радость. В «Мисти Парке» прошёл второй «День добра» для ребят, которые по разным причинам не могут постоянно посещать развлекательные мероприятия. Это уже стало доброй традицией, и с каждым праздником приглашённых детей становится всё больше. Сегодня 200 ребят отметили начало лета в дружественной и весёлой атмосфере. Мы верим, что на следующий «День Добра» ещё больше детей смогут посетить праздник в «Мисти Парке».

Социальная программа  важная часть миссии бренда «Мисти Парк». Во всех городах, где присутствуют наши парки, мы поддерживаем льготные категории граждан: предоставляем скидки и бесплатные билеты для детей — участников СВО, многодетных семей и детей с особенностями развития.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
Мисти ПаркДень добрапраздник
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ещё одну огромную свалку около жилого дома заметили в Алексине
Ещё одну огромную свалку около жилого дома заметили в Алексине
Колледж имени Мосина ТулГУ: путь к успеху начинается здесь
Колледж имени Мосина ТулГУ: путь к успеху начинается здесь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.