В «Мисти Парке» прошел традиционный «День добра», в котором приняли участие более 200 детей

Мероприятие стало настоящим праздником для более чем десяти фондов и организаций социальной защиты, которые привели своих подопечных отметить начало лета.

В «Мисти Парке» — парке развлечений и приключений для детей и взрослых — 6 июня прошла традиционная благотворительная акция под названием «День добра».

В этот день парк наполнился весельем, радостью и смехом. На праздник были приглашены воспитанники Головеньковского детского дома, социально-реабилитационных центров Тулы и Дубны, подопечные центра помощи и развития «ОкВеАн», фонда «Не молчи», НКО «Движение в защиту детства», НКО ТРОО «Мы вместе», дети из семей-участников СВО АНО «Жены Героев Отечества».

Дети провели время, наслаждаясь горками, батутами и скалодромами совершенно бесплатно. А с 12.00 до 14.00 прошла яркая анимационная программа с участием любимых героев. Дискотека и весёлые конкурсы, шоу мыльных пузырей и множество воздушных шаров создали атмосферу радости и счастья не только для детей, но и для взрослых.

Каждый участник праздника смог на память о мероприятии сделать своими руками магнитик и украсить себя ярким аквагримом.

Руководитель бренда «Мисти Парк» Павел Мозалевский:

— Видеть улыбки на лицах детей — огромное счастье и радость. В «Мисти Парке» прошёл второй «День добра» для ребят, которые по разным причинам не могут постоянно посещать развлекательные мероприятия. Это уже стало доброй традицией, и с каждым праздником приглашённых детей становится всё больше. Сегодня 200 ребят отметили начало лета в дружественной и весёлой атмосфере. Мы верим, что на следующий «День Добра» ещё больше детей смогут посетить праздник в «Мисти Парке».

Социальная программа — важная часть миссии бренда «Мисти Парк». Во всех городах, где присутствуют наши парки, мы поддерживаем льготные категории граждан: предоставляем скидки и бесплатные билеты для детей — участников СВО, многодетных семей и детей с особенностями развития.