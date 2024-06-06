Не сделал лестницу за два года: в Тульской области предприниматель заплатит клиенту более 1 млн рублей за срыв договора

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Подрядчик получил предоплату за работу и деньги за стройматериалы, однако свои обязательства не исполнил.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратился потребитель для защиты в судебном порядке его прав. Мужчина заключил договор подряда на изготовление и монтаж лестницы с индивидуальным предпринимателем на сумму 550 000 рублей, внес 360 000 рублей предоплаты. Кроме того, клиент заплатил 40 000 рублей на покупку стройматериалов и 45 000 рублей за выполнение работ.

Лестница должна была быть готова не позднее 11 июля 2022 года, однако к этому времени подрядчик установил только металлокаркас. До сих пор договор не исполнен.

Специалисты Роспотребнадзора направили в Богородицкий районный суд исковое заявление о защите прав потребителя, расторжении договора и взыскании денежных средств.

Федеральный судья вынес заочное решение о взыскании с индивидуального предпринимателя 1 000 095 рублей, в том числе штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 365 000 рублей.