Как идет ремонт трамвайных путей на ул. Плеханова?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы на ул. Плеханова стартовали в середине мая, они проводятся силами МКП «Тулгорэлектротранс». Директор предприятия Алексей Марушкин в ходе выездного совещания рассказал, что на данный момент идет ремонт первого участка — от трамвайного депо на ул. Приупской до ул. Калинина. После его завершения рабочие перейдут на второй участок — от ул. Калинина до ул. Марата.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, общая протяженность ремонтируемого трамвайного пути на ул. Плеханова составляет 1,2 км. На данный момент на первом участке уложены шпалы, ведутся работы по укладке и сварке рельс, а также подъем и рихтовка нового трамвайного полотна.

— Это важный участок, так как он соединяет трамвайное депо с городом и является одним из самых напряженных, поэтому ремонт ведем с использованием новых рельс и шпал, шпала железобетонная. Рельсы крепятся с помощью шурупа на пружине, за счет этого будет создаваться более бесшумное движение. Раньше рельса лежала на металлической подкладке на деревянной шпале и никакой пружины не было, она пришивалась костылями. Когда начиналось движение, появлялся стук. После ремонта путь будет более устойчивым, срок его эксплуатации составит от 20 до 30 лет, — рассказал Алексей Марушкин.

Чтобы не ограничивать движение трамваев, в ходе ремонта на ул. Плеханова было запущено реверсивное движение.

— Вместе с ремонтом трамвайных путей у нас идет ремонт улично-дорожной сети, делаем дороги и тротуары, сопряжения с многоквартирными домами, которые находятся в зоне этих участков. Надо сделать так, чтобы, когда работы закончатся, эта площадка не нуждалась в дополнительном ремонте и было комфортно людям. Параллельно с ул. Плеханова мы ведем работы на ул. Воздухофлотской и в середине лета планируем выйти на ул. Агеева. После окончания ремонтных работ, в ходе которых заменим около 8 км рельсошпальной решетки, будет обеспечен более плавный ход трамвая и более комфортное передвижение пассажиров, — отметил Илья Беспалов.

Завершить работы на ул. Плеханова планируют до конца лета.