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На проспекте Ленина в Туле столб упал на проезжую часть

На проспекте Ленина в Туле столб упал на проезжую часть

Движение в сторону Басово заблокировано.

Инцидент произошел около 15.00 на проспекте Ленина напротив дома № 157. Столб упал на проезжую часть и перекрыл все три полосы для движения в сторону Басово. 

Перед столбом остановился мусоровоз. В соцсетях туляки предполагают, что машина зацепила столб, из-за чего он и упал. Других же смущает нахождение мусоровоза в крайней левой полосе, поэтому они строят иные версии аварии.

Прояснить ситуацию не смог даже водитель мусоровоза:

«Я не знаю, как так вышло. Выехал на дорогу, а потом упал столб», — рассказал он.

Сейчас на место прибыл экипаж ДПС для организации дорожного движения. На данный момент пробка начинается от Пединститута.

Также на место прибыла аварийная бригада МКП «Тулагорсвет», огородила место ДТП, обесточила провода и убирает упавшую опору с проезжей части.

UPD: в 16.21 добавлена информация от МКП «Тулагорсвет».
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Фотограф:
сегодня, в 15:34 +1
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