  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область продолжит оказывать помощь Мариуполю - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область продолжит оказывать помощь Мариуполю
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область продолжит оказывать помощь Мариуполю

Эта большая работа продолжается на протяжении двух лет.

На оперативном совещании министр строительства Тульской области Павел Мусиенко сообщил, что силами туляков в Мариуполе восстановлен 21 многоквартирный дом, в 5 домах установлены лифты, благоустроены и заасфальтированы дворы.

Также за два года восстановлены детский сад на 205 мест, школа на 1229 мест, МФЦ, храм и трапезная. Для обеспечения домов и соцобъектов теплом и водой заменены сети водоснабжения и водоотведения, построена новая котельная.

Завершено восстановление комплекса зданий профессионального лицея на 800 мест, начался ремонт в школе и детском саду. До 2028 года планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и восстановить социальные объекты.

Врио главы региона Дмитрий Миляев поручил Павлу Мусиенко ускорить согласование и подписание планов восстановительных работ на 2029-2030 годы.

В городе появится новый яркий объект – Тульский сквер. Входная группа стилизована под башни Тульского кремля, в оформлении присутствуют тульский пряник и самовар. Работы будут завершены до 1 сентября. К этой же дате в городе завершат замену коммунальных сетей и подготовку к новому отопительному сезону.

В 2023 году туляки восстановили в Мариуполе почти 9,5 тысяч кв. м дорог. Помимо восстановления инфраструктуры, жителям подшефной территории города на постоянной основе оказывается гуманитарная помощь. Жители Мариуполя уже получили более 250 тонн продуктов, предметов первой необходимости, одежды, канцелярских товаров, медикаментов, детского питания и строительных материалов.

На подшефной территории проводятся праздники для воспитанников детских садов и учащихся учебных заведений, подопечных Дома интерната, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих пожилых людей. Им вручаются сладкие подарки и продуктовые наборы. Ко Дню защиты детей в рамках благотворительной акции «Под крышей заботы» сладкие подарки из Тулы получили 263 воспитанника детского сада.

– Тульская область продолжит оказывать всю необходимую помощь во исполнение поручений федерального центра. Планы на предстоящий период согласованы и в ближайшее время будут утверждены до 2030 года. Профильным министерствам необходимо обеспечить своевременное выполнение всех работ, – подчеркнул Дмитрий Вячеславович.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:25 −1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областивосстановление Мариуполяоперативное совещание
Место
Тульская областьМариуполь

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Мотивируйте личным примером»: Дмитрий Миляев отправил чиновников на диспансеризацию
«Мотивируйте личным примером»: Дмитрий Миляев отправил чиновников на диспансеризацию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.