Тульская область продолжит оказывать помощь Мариуполю

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Эта большая работа продолжается на протяжении двух лет.

На оперативном совещании министр строительства Тульской области Павел Мусиенко сообщил, что силами туляков в Мариуполе восстановлен 21 многоквартирный дом, в 5 домах установлены лифты, благоустроены и заасфальтированы дворы.

Также за два года восстановлены детский сад на 205 мест, школа на 1229 мест, МФЦ, храм и трапезная. Для обеспечения домов и соцобъектов теплом и водой заменены сети водоснабжения и водоотведения, построена новая котельная.

Завершено восстановление комплекса зданий профессионального лицея на 800 мест, начался ремонт в школе и детском саду. До 2028 года планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и восстановить социальные объекты.

Врио главы региона Дмитрий Миляев поручил Павлу Мусиенко ускорить согласование и подписание планов восстановительных работ на 2029-2030 годы.

В городе появится новый яркий объект – Тульский сквер. Входная группа стилизована под башни Тульского кремля, в оформлении присутствуют тульский пряник и самовар. Работы будут завершены до 1 сентября. К этой же дате в городе завершат замену коммунальных сетей и подготовку к новому отопительному сезону.

В 2023 году туляки восстановили в Мариуполе почти 9,5 тысяч кв. м дорог. Помимо восстановления инфраструктуры, жителям подшефной территории города на постоянной основе оказывается гуманитарная помощь. Жители Мариуполя уже получили более 250 тонн продуктов, предметов первой необходимости, одежды, канцелярских товаров, медикаментов, детского питания и строительных материалов.

На подшефной территории проводятся праздники для воспитанников детских садов и учащихся учебных заведений, подопечных Дома интерната, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих пожилых людей. Им вручаются сладкие подарки и продуктовые наборы. Ко Дню защиты детей в рамках благотворительной акции «Под крышей заботы» сладкие подарки из Тулы получили 263 воспитанника детского сада.

– Тульская область продолжит оказывать всю необходимую помощь во исполнение поручений федерального центра. Планы на предстоящий период согласованы и в ближайшее время будут утверждены до 2030 года. Профильным министерствам необходимо обеспечить своевременное выполнение всех работ, – подчеркнул Дмитрий Вячеславович.