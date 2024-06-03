Тульские полицейские рассказали о преимуществах службы в органах

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации.

На службу принимаются граждане не старше 55 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Квалификационные требования к должностям в ОВД предусматривают наличие для должностей рядового состава среднего общего образования, для должностей среднего начальствующего состава — образования не ниже среднего профессионального, соответствующего направлению деятельности.

Преимущества службы в полиции:

возможность получения служебного жилья;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

обязательное страхование жизни и здоровья;

санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи;

детям сотрудников ОВД — в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах;

возможность получить бесплатное высшее образование;

возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-летнего стажа службы;

стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет;

отпуск — основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней);

достойная и стабильная зарплата.

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