В филиале фонда «Защитники Отечества» в Тульской области подвели итоги первого года работы

Фото предоставлены фондом «Защитники Отечества».

Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, сервисов и видов помощи, — оформления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании, помощи в бытовых вопросах. Социальные координаторы филиала приняли в работу все запросы от подопечных фонда.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Тульской области Анна Домченко рассказала о том, какие запросы в течение года были решены командой фонда:

— Самые популярные обращения — психологическая, юридическая и медицинская помощь, получение денежных выплат, а также удостоверения ветерана боевых действий. Некоторые обращения удается решать достаточно быстро благодаря подписанным соглашениям с профильными министерствами и региональными структурами. Но большая часть запросов требует длительной работы и сопровождения подопечного. К таким вопросам можно отнести реабилитацию бойца после полученной травмы или, например, восстановление потерянных документов. Сейчас работой фонда охвачены ветераны СВО, вдовы и матери погибших бойцов. На сопровождении у нас уже около 3 тысяч подопечных. Мы встроились в работу региона и продолжаем оказывать поддержку совместно с различными органами власти и ведомствами нашим защитникам Отечества».

На данный момент филиалы фонда «Защитники Отечества» открыты в 23 районах Тульской области, в общей сложности в них работают 53 сотрудника.

Примерами обращений в филиал, по которым оказана помощь, могут послужить следующие истории. Военнослужащему из Одоева оказали содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий, помогли оформить социальные выплаты. Для супруги погибшего участника СВО из Тулы организовали психологическую поддержку, а для сына доставку медицинских препаратов. Ветерану из Чернского района оказали психологическую помощь и помогли собрать все документы.

За этот год сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» воплотили не мало важных идей в жизнь. Например, стали частью проекта «Перезагрузка» на РУТБ «ОКА», созданного Народным фронтом при поддержке Фонда президентских грантов, где активно содействовали в протезировании бойцам и работали с Социальным фондом России.

Филиал первым в стране определил одним из своих приоритетов поддержку ветеранами детей в трудных жизненных ситуациях, поддержал уникальный проект, в рамках которого начали проводить профилактическое обучение родственников азам психологической помощи. Также сотрудники и подопечные активно были задействованы в патриотической работе и принимали участие в таких акциях, как «Сад памяти», «Наследники победителей», «Нарисуй Защитники Отечества», «Памяти героев верны», «Равнение на знамя Победы», «Все для Победы 71».

В преддверии годовщины филиал фонд «Защитники Отечества» посетил ВРИО губернатора Дмитрий Вячеславович Миляев, а также было организовано торжественное мероприятие в Тульском государственном музее оружия.